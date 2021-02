Governo: Meloni, 'nato per durare fino a elezione Capo Stato, dopo vedremo' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il Governo è fatto sicuramente per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica, evitando che un centrodestra vincente alle urne possa eleggere un Capo dello Stato non organico al Pd, non giochiamo, non sono una che si beve qualunque cosa". Quindi "fino alle'elezione del Presidente dura perchè è Stato fatto anche per questo, dopo dipende anche dal'esito della Presidenza della Repubblica". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ilè fatto sicuramente per arrivare all'del Presidente della Repubblica, evitando che un centrodestra vincente alle urne possa eleggere undellonon organico al Pd, non giochiamo, non sono una che si beve qualunque cosa". Quindi "alle'del Presidente dura perchè èfatto anche per questo,dipende anche dal'esito della Presidenza della Repubblica". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Quarta Repubblica'.

