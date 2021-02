Governo: Meloni, 'nato per durare fino a elezione Capo Stato, dopo vedremo' (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) su Notizie.it.

davidefaraone : Anche la Meloni (all’opposizione) ha proposto a Salvini e Berlusconi (al governo) di fare l’intergruppo. Ora è davvero tutto. - fattoquotidiano : Governo, Meloni cita Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati”. Poi attacca… - FratellidItalia : Sci, Meloni: Montagna merita rispetto non speranza. Chiediamo a Governo di dichiarare stato di crisi turismo (video) - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'nato per durare fino a elezione Capo Stato, dopo vedremo'... - matteoc1951 : RT @serebellardinel: E tra le altre richieste dell'#Europa su come investire #RecoveryPlan,c'è anche ampliare il tanto criticato #Redditodi… -