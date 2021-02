**Governo: Draghi sente Merkel, al centro colloquio Covid e Mediterraneo** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel. Al centro dei colloqui -riferisce una nota- vi sono stati gli ultimi sviluppi in campo sanitario e nella regione del Mediterraneo in preparazione del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con la cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela. Aldei colloqui -riferisce una nota- vi sono stati gli ultimi sviluppi in campo sanitario e nella regione del Mediterraneo in preparazione del Consiglio europeo in videoconferenza di giovedì e venerdì.

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - sandrogozi : Non sprechiamo questa opportunità! Un’alleanza liberale, riformista ed europea a sostegno di #Draghi (ora si può fa… - CarloCalenda : Abbiamo per mesi invocato un Governo di unità presieduto da Draghi. Ma il peana retorico dei media prima che sia st… - a73villa : RT @RadioSavana: Genova, migliaia di cittadini in piazza De Ferrari per dire basta al governo Draghi, lockdown e dittatura sanitaria. Basta… - gettasofia : RT @GiulioCentemero: Sono certo che su questo fronte con il governo #Draghi ci sarà un cambio di passo: gli italiani chiedono serietà e uni… -