Governo | Di Maio | “Saputo della riconferma come ministro 15 minuti prima dell’annuncio di Draghi in tv | non ho votato sì per la poltrona”

"Ho Saputo di essere stato riconfermato come ministro degli Esteri un quarto d'ora prima dell'annuncio di Draghi in tv". Luigi Di Maio rivela un retroscena sulla scelta dei ministri fatta da Mario Draghi per allontanare le critiche di chi sostiene che i rappresentanti del Movimento 5 stelle abbiano dato la fiducia al nuovo esecutivo per ottenere posti di nei ministeri. "Nessuno lo ha fatto per le poltrone", assicura Di Maio, "i ministri sono stati scelti da Draghi insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

