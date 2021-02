**Governo: Cdm nomina Serino capo stato maggiore Esercito** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, si apprende da fonti di governo, ha nominato il generale Pietro Serino capo di stato maggiore dell'Esercito. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, si apprende da fonti di governo, hato il generale Pietrodidell'Esercito.

