Gol McKennie Juventus Crotone 3-0: gran sinistro del texano -VIDEO- (Di lunedì 22 febbraio 2021) GOL – Posticipo del lunedì. Juventus-Crotone. Pirlo cambia ancora rispetto a quanto trapelava nelle ore precedenti al match. Niente esordio da titolare in campionato per Fagioli. A centrocampo Chiesa e McKennie sugli esterni con Ramsey in mezzo al campo insieme a Bentancur, vista la squalifica di Rabiot In difesa scelte obbligate con Bonucci e Chiellini ko. Buffon in porta con Danilo, Demiral, De Ligt e Alex Sandro a difesa della porta. In attacco Morata ancora non al meglio, va in panchina, spazio a Kulusevski con Ronaldo. Dybala non convocato. Juventus Crotone formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali Leggi anche: Juventus Crotone streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro;

Gazzetta_it : Gol! Juventus - Crotone 3-0, rete di McKennie W. (JUV) - ZZiliani : #Suarez è capocannoniere e con i suoi 16 gol ha praticamente ipotecato il titolo dell’#Atletico (+5 sul #RealMadrid… - toravon_ : weston mckennie in serie a (19 presenze) ha segnato 4 (quattro) gol, mentre rodrigo betanculo in 141 presenze compl… - LukakuMaurizio : RT @VlnN94: Non ho le stats sottomano ma McKennie dovrebbe aver già segnato più gol di altri ex nostri centrocampisti definiti 'fondamental… - Emanuel70123144 : RT @RobertoRenga: E McKennie fa il terzo gol della partita e il quarto del suo campionato. Corre, contrasta e sa come e dove inserirsi. -