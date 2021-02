Gli ascolti della domenica: Mara Venier la più amata, Fialdini ancora da casa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli ascolti della domenica, un anno dopo. Un anno dopo i primi casi di covid 19 in Italia. Un anno dopo l’inizio della pandemia che ha cambiato tutto, dalla vita di tutti i giorni al modo di fare televisione. Mara Venier continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 nonostante le fasce siano quelle in cui si cerca di uscire il più possibile da casa, laddove concesso, anche solo per una passeggiata prima di rientrare ( considerate le chiusure delle 18). Mara ci ha fatto compagnia in questo ultimo anno senza mai stancare ma cercando di portare leggerezza e allegria. Poi anche l’informazione, perchè che il maledetto covid 19 ci avrebbe continuato a tenere in scacco, per molto tempo, lo si è capito ben presto. Non è stato facile per i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli, un anno dopo. Un anno dopo i primi casi di covid 19 in Italia. Un anno dopo l’iniziopandemia che ha cambiato tutto, dalla vita di tutti i giorni al modo di fare televisione.continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Rai 1 nonostante le fasce siano quelle in cui si cerca di uscire il più possibile da, laddove concesso, anche solo per una passeggiata prima di rientrare ( considerate le chiusure delle 18).ci ha fatto compagnia in questo ultimo anno senza mai stancare ma cercando di portare leggerezza e allegria. Poi anche l’informazione, perchè che il maledetto covid 19 ci avrebbe continuato a tenere in scacco, per molto tempo, lo si è capito ben presto. Non è stato facile per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ascolti Lolita Lobosco stronca i talk e batte Mina Settembre e Ricciardi - La classifica delle varie trasmissioni generaliste in prima serata in ordine di ascolti è stata la ... Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Maria Teresa Ruta e famiglia, Massimiliano Morra, tra gli ospiti,...

Ascolti 21 febbraio: Lolita Lobosco, Live di Barbara d'Urso, Fazio, Giletti Lolita Lobosco, Live Non è la d'Urso, Che tempo che fa e Non è l'Arena: gli ascolti tv del 21 febbraio Cosa è andato in onda ieri, domenica 21 febbraio ? Su Rai1 è partita la nuova fiction di Luisa Ranieri intitolata Le indagini di Lolita Lobosco mentre su Rai2 le nuove ...

America's Cup: Luna Rossa a 2 regate finale, ascolti record Agenzia ANSA Boom di ascolti per la prima puntata di Lolita Lobosco Boom di ascolti per la prima puntata de "Le Indagini di Lolita Lobosco" che è stata seguita da 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share.

Ascolti tv 21 febbraio: debutto record per Lolita Lobosco, male Live - Non è la D'Urso Un trionfo per la prima serata di Rai 1, visto che con questi dati d'ascolto, la rete diretta da Stefano Coletta ha stravinto la gara domenicale, arrivando quasi a quadruplicare gli ascolti della ...

