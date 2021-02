Givova Scafati | ritorno alla vittoria a Carrara

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Con una autentica prova di forza e di orgoglio, lariscatta la sconfitta al fotofinish nel recupero casalingo infrasettimanale contro l'Orasì Ravenna e ritrova in un solo colpo la ...

Con una autentica prova di forza e di orgoglio, lariscatta la sconfitta al fotofinish nel recupero casalingo infrasettimanale contro l'Orasì Ravenna e ritrova in un solo colpo la fiducia, l'entusiasmo e i due punti, compiendo una ...Torna subito alla vittoria la, e lo fa con una grande prova che riscatta la sconfitta al fotofinish nel recupero casalingo infrasettimanale contro Ravenna. Il finale 67 - 86 parla chiaro, i gialloblù hanno sempre ...Lo stop contro l’OraSi Ravenna esigeva un pronto riscatto. La Givova Scafati lo ha trovato andando a imporsi al “PalaCarrara” contro una Giorgio Tesi Group Pis ...Dura lezione per la Tesi Group da Scafati. Per i biancorossi si tratta della quarta sconfitta consecutiva: i limiti della squadra sono evidenti ...