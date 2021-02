Giulia Salemi lascia il GF Vip “travestita” da Jennifer Lopez (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male….Il gioco è finito ed ora parlerà la vita”. Con queste parole Giulia Salemi torna su Instagram dopo l’eliminazione dal GF Vip. Una presenza, la sua, che ha diviso il pubblico di Canale 5. Un amore nato nella Casa (Pierpaolo Pretelli), una chiara rivalità (Elisabetta Gregoraci), qualche amico perso (Tommaso Zorzi e Dayane Mello). I detrattori nei suoi confronti non sono mancati nemmeno tra il pubblico, ma sono stati tantissimi i fan che l’hanno supportata, sui social e al televoto. Gli stessi che dopo ogni puntata andavano a caccia di informazioni sui suoi outfit. Giulia come Jennifer Lopez Il coup de théâtre è stato il Jungle Dress, l’ultimo strepitoso abito sfoggiato da Giulia ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male….Il gioco è finito ed ora parlerà la vita”. Con queste paroletorna su Instagram dopo l’eliminazione dal GF Vip. Una presenza, la sua, che ha diviso il pubblico di Canale 5. Un amore nato nella Casa (Pierpaolo Pretelli), una chiara rivalità (Elisabetta Gregoraci), qualche amico perso (Tommaso Zorzi e Dayane Mello). I detrattori nei suoi confronti non sono mancati nemmeno tra il pubblico, ma sono stati tantissimi i fan che l’hanno supportata, sui social e al televoto. Gli stessi che dopo ogni puntata andavano a caccia di informazioni sui suoi outfit.comeIl coup de théâtre è stato il Jungle Dress, l’ultimo strepitoso abito sfoggiato da...

