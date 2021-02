Giulia Salemi lascia il GF Vip 'travestita' da Jennifer Lopez (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male.... Il gioco è finito ed ora parlerà la vita'. Con queste parole Giulia Salemi torna su Instagram ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) 'Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male.... Il gioco è finito ed ora parlerà la vita'. Con queste paroletorna su Instagram ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - annafleur08 : RT @MIOGENERE3: Giulia Salemi letteralmente sotto tutta Trenitalia ???? Io vi a.. #prelemi - chiara2005 : #gregorelli #PRELEMI #zengavò #GFVIP ..come si sul dire, non c'è due senza tre, piscina edition… -