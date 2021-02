Giulia De Lellis condurrà Love Island Italia, in arrivo su Discovery+ (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci sarà Giulia De Lellis alla conduzione di Love Island Italia, il dating reality che arriverà presto anche nel nostro Paese su Discovery+. Giulia De Lellis, fashion blogger e influencer con oltre 5 milioni di follower, sarà alla guida di Love Island Italia, versione nostrana del pluripremiato dating reality show, che arriverà presto in esclusiva su Discovery+. Il format, prodotto per l'Italia da Fremantle, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione tanto da diventare un vero fenomeno televisivo internazionale riadattato in 20 nazioni. Love Island Italia è un dating reality interattivo, in cui un gruppo di single ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci saràDealla conduzione di, il dating reality che arriverà presto anche nel nostro Paese suDe, fashion blogger e influencer con oltre 5 milioni di follower, sarà alla guida di, versione nostrana del pluripremiato dating reality show, che arriverà presto in esclusiva su. Il format, prodotto per l'da Fremantle, in Inghilterra è arrivato alla sua sesta stagione tanto da diventare un vero fenomeno televisivo internazionale riadattato in 20 nazioni.è un dating reality interattivo, in cui un gruppo di single ...

