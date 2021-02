Giovanni Gozzini sospeso dall’insegnamento per gli insulti a Giorgia Meloni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professor Giovanni Gozzini è stato sospeso dall’insegnamento in via cautelativa in seguito agli insulti rivolti all’emittente fiorentina Controradio nei confronti di Giorgia Meloni. Lo ha annunciato il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, esprimendo la ferma condanna dell’ateneo nei confronti delle dichiarazioni del loro docente. La decisione è arrivata in seguito a una lunga riunione convocata questa mattina alla presenza dell’Ufficio legale dell’Ateneo, cui spettava il compito di valutare le eventuali sanzioni nei confronti del professore e storico, che ha apostrofato con “scrofa”, “vacca” e “rana dalla bocca larga” la leader di Fratelli d’Italia. “Seguendo le procedure dettate dallo Statuto – ha detto il rettore – ho inviato al Collegio di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professorè statoin via cautelativa in seguito aglirivolti all’emittente fiorentina Controradio nei confronti di. Lo ha annunciato il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, esprimendo la ferma condanna dell’ateneo nei confronti delle dichiarazioni del loro docente. La decisione è arrivata in seguito a una lunga riunione convocata questa mattina alla presenza dell’Ufficio legale dell’Ateneo, cui spettava il compito di valutare le eventuali sanzioni nei confronti del professore e storico, che ha apostrofato con “scrofa”, “vacca” e “rana dalla bocca larga” la leader di Fratelli d’Italia. “Seguendo le procedure dettate dallo Statuto – ha detto il rettore – ho inviato al Collegio di ...

Noovyis : (Giovanni Gozzini sospeso dall’insegnamento per gli insulti a Giorgia Meloni) Playhitmusic - - tigrelt : RT @Libero_official: Giovanni #Gozzini, il professore che ha insultato la #Meloni dandole della 'scrofa' e della 'vacca' insegna 'diplomazi… - AnnaLau62493513 : RT @Libero_official: Giovanni #Gozzini, il professore che ha insultato la #Meloni dandole della 'scrofa' e della 'vacca' insegna 'diplomazi… - fabiotempoMi : RT @Libero_official: Giovanni #Gozzini, il professore che ha insultato la #Meloni dandole della 'scrofa' e della 'vacca' insegna 'diplomazi… - BertoliBeppe : @stanzaselvaggia poveretta si abbassa tanto per avere un po' di audience. Non ha fatto una bella figura non prenden… -