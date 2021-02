Giovane uccide il padre a martellate a Porto Viro Rovigo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un ragazzo di 20 anni ha ucciso ail, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a, in provincia di. L’omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia....

Ultime Notizie dalla rete : Giovane uccide

Una terribile tragedia a Rovigo , dove unil padre a martellate . Il parricidio è avvenuto per la precisione a Porto Viro , durante una lite in famiglia. La vittima, Giovanni Finotello di 57 anni, è stata colpita più volte alla ...Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a Porto Viro, nel rodigino. L'omicidio è avvenuto nel corso di una lite in famiglia. La vittima ...Porto Viro (Rovigo), 22 febbraio 2021 - Tragedia a Porto Viro al culmine di una lite in famiglia. Un giovane di 20 anni ha ucciso a coltellate il padre, Giovanni Finotello, di 57 anni. La vittima è st ...Decine di milizie si contendono quest’area vitale del territorio del Congo e migliaia di irregolari, spesso giovanissimi, si riversano come ... cinque ranger e un autista uccisi, un altro ranger ...