Giordano (CorSport): «Se non supera il turno in Europa League, Gattuso sarà esonerato» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Station Radio ed ha commentato la scelta del Napoli di entrare in silenzio stampa e il futuro di Gattuso in panchina. Sul silenzio stampa: «Il Napoli, mercoledì, farà regolarmente la conferenza stampa che anticipa il match di Europa League, glielo impongono i regolamenti Uefa. La crisi azzurra, parte da lontano. Non so fino a che punto la società riteneva giusto esonerare Ancelotti, perché è un mister che ti dava speranza di raggiungere traguardi importanti. Poi, la riconferma di Gattuso è venuta a sorpresa dopo la vittoria in Coppa Italia. Questa squadra fa fatica a giocare a calcio, l’ha fatto pochissime da quando il calabrese la allena. I risultati del campo evidenziano che c’è una gestione collettiva ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio, è intervenuto ai microfoni di Station Radio ed ha commentato la scelta del Napoli di entrare in silenzio stampa e il futuro diin panchina. Sul silenzio stampa: «Il Napoli, mercoledì, farà regolarmente la conferenza stampa che anticipa il match di, glielo impongono i regolamenti Uefa. La crisi azzurra, parte da lontano. Non so fino a che punto la società riteneva giusto esonerare Ancelotti, perché è un mister che ti dava speranza di raggiungere traguardi importanti. Poi, la riconferma diè venuta a sorpresa dopo la vittoria in Coppa Italia. Questa squadra fa fatica a giocare a calcio, l’ha fatto pochissime da quando il calabrese la allena. I risultati del campo evidenziano che c’è una gestione collettiva ...

napolista : Giordano (CorSport): «Se non supera il turno in Europa, Gattuso sarà esonerato» A Station Radio: «Il problema è che… - BernadetteDigen : RT @luigi_lb7: Antonio Giordano @CorSport ha detto che se non passiamo il turno con il Granada il COSO sarà esonerato. Altri 3 giorni persi… - luigi_lb7 : Antonio Giordano @CorSport ha detto che se non passiamo il turno con il Granada il COSO sarà esonerato. Altri 3 gio… - Vitalia98513546 : @CorSport Giordano lancia la bomba? ma per favore, giordano pyò lanciare solo cazzate.Deve essere lui che ha scritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano CorSport Corsport: Gattuso ha costretto il Napoli a difendersi e basta Napoli assente in fase offensiva, chiuso in una difesa ostinata che Gattuso cerca di telecomandare con urla che squarciano il silenzio (e un po' anche i timpani) Antonio Giordano sul Corriere dello Sport sottolinea la grande differenza emersa ieri tra il Napoli e l'Atalanta . La formazione di Gasperini è una grande squadra Il Napoli non è ancora consapevole della sua ...

Corsport: De Laurentiis avverte il fallimento tecnico che si trasformerebbe in un disastro economico Dopo la dodicesima sconfitta stagionale, il presidente ha preferito starsene da solo, evitando di ascoltare almeno il chiacchiericcio del dopo - partita. Antonio Giordano fa il punto sull'attuale situazione del Napoli dopo l,'ennesima sconfitta, la dodicesima in questa stagione Non si può tornare indietro, certo che no , Verona dista ventotto giorni: dentro ci ...

Giordano (CorSport): «Se non supera il turno in Europa, Gattuso sarà esonerato» - ilNapolista IlNapolista Il Corsport: “l’undicesima sconfitta stagionale sommerge Gattuso e la sua idea inespressa” “Nella sua ennesima notte sbagliata, infarcita di errori, di omissioni e assenze, il Napoli di Gattuso brucia il passaporto per gli ottavi” ...

CorSport: in 427 giorni di Gattuso non si è ancora capito cosa sia il Napoli e dove voglia arrivare Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “Nei suoi tredici mesi attraversati a inseguire se stesso, Rino Gattuso ha infilato nel Napoli quasi tutta l’enciclopedia di Coverciano e un ...

Napoli assente in fase offensiva, chiuso in una difesa ostinata che Gattuso cerca di telecomandare con urla che squarciano il silenzio (e un po' anche i timpani) Antoniosul Corriere dello Sport sottolinea la grande differenza emersa ieri tra il Napoli e l'Atalanta . La formazione di Gasperini è una grande squadra Il Napoli non è ancora consapevole della sua ...Dopo la dodicesima sconfitta stagionale, il presidente ha preferito starsene da solo, evitando di ascoltare almeno il chiacchiericcio del dopo - partita. Antoniofa il punto sull'attuale situazione del Napoli dopo l,'ennesima sconfitta, la dodicesima in questa stagione Non si può tornare indietro, certo che no , Verona dista ventotto giorni: dentro ci ...“Nella sua ennesima notte sbagliata, infarcita di errori, di omissioni e assenze, il Napoli di Gattuso brucia il passaporto per gli ottavi” ...Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. “Nei suoi tredici mesi attraversati a inseguire se stesso, Rino Gattuso ha infilato nel Napoli quasi tutta l’enciclopedia di Coverciano e un ...