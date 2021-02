Gianluca Vacchi, il nuovo balletto spopola su Tik Tok: ma cosa fa? – VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gianluca Vacchi pubblica un nuovo balletto su Tik Tok, il VIDEO fa subito il giro del web. Ecco cosa fa il noto influencer insieme ad alcuni suoi amici Gianluca Vacchi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021)pubblica unsu Tik Tok, ilfa subito il giro del web. Eccofa il noto influencer insieme ad alcuni suoi amici… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Sovra_Knight : RT @piolapiola74: Giusto per sapere Gianluca Vacchi esiste sul serio? Qualcuno ne ha le prove? - piolapiola74 : Giusto per sapere Gianluca Vacchi esiste sul serio? Qualcuno ne ha le prove? - blatterst : RAGA RATTO 79% VERDE, MTR 89% ROSSO. VOTATE! #exrosmello #rosmello #prelemi @Pontifex @JoeBiden @berlusconi… - zazoomblog : Gianluca Vacchi star di Tik Tok con il ballo sul campo da Padel - #Gianluca #Vacchi #ballo #campo #Padel - LaAndre7 : Volevo dire a Tik Tok e i suoi balletti che noi abbiamo Gianluca Vacchi già da qualche anno... non avete inventato niente -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi Gianluca Vacchi star di Tik Tok con il ballo sul campo da Padel Gianluca Vacchi , dalla passione per il ballo a quella per il padel . Il noto influencer, come da lui dichiarato, è un grande appassionato di questo sport e ha deciso di farsi costruire due campi , di ...

Sharon Fonseca mamma di Blu Jerusalema ha ottimi consigli - Negli ultimi mesi sia lei e sia il compagno e papà della piccola, Gianluca Vacchi, stanno pubblicando video e foto di Blu Jerusalem. I due, da quando sono diventati genitori, sono molto seguiti e ...

Gianluca Vacchi star di Tik Tok con il ballo sul campo da Padel Corriere dello Sport.it Chiara Ferragni filma il suo pancione: i movimenti emozionanti della futura bimba “35 settimane e si sta muovendo come una campionessa”. Chiara Ferragni mostra i movimenti del suo pancione mentre è distesa.

Giulia Turco Giulia De Lellis e Carlo Beretta sempre più vicini. Secondo il settimanale Chi, il giovane rampollo proveniente da un’importante famiglia fabbricante di armi, avrebbe fatto un regalo insolito e specia ...

, dalla passione per il ballo a quella per il padel . Il noto influencer, come da lui dichiarato, è un grande appassionato di questo sport e ha deciso di farsi costruire due campi , di ...Negli ultimi mesi sia lei e sia il compagno e papà della piccola,, stanno pubblicando video e foto di Blu Jerusalem. I due, da quando sono diventati genitori, sono molto seguiti e ...“35 settimane e si sta muovendo come una campionessa”. Chiara Ferragni mostra i movimenti del suo pancione mentre è distesa.Giulia De Lellis e Carlo Beretta sempre più vicini. Secondo il settimanale Chi, il giovane rampollo proveniente da un’importante famiglia fabbricante di armi, avrebbe fatto un regalo insolito e specia ...