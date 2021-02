GF Vip | Salvo Veneziano Pronto ad Asfaltare Alfonso Signorini!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È guerra aperta traSignorini e i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini e. Il pizzaiolo siciliano, ha assicurato di esseread affrontare la battaglia legale, essendo a conoscenza di particolari segreti sul conduttore. Scopriamo insieme i dettagli! È stato Stefano Bettarini a dichiarare guerra al Grande Fratello Vip. Questa edizione del reality infatti, ha visto molti concorrenti redarguiti o – ancora peggio – squalificati per comportamenti inadatti o l’uso di un linguaggio inopportuno. Esempio lampante è stato proprio l’ex marito di Simona Ventura, il quale ha battuto il record della permanenza più breve nella casa di Cinecittà. Bettarini infatti, è stato squalificato per aver detto una bestemmia, dopo nemmeno quarantotto ore dal suo ingresso. L’ex concorrente però, ...