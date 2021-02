GF Vip | Maria Teresa Ruta rifiuta il confronto con Nardi

Leggi su solodonna

(Di lunedì 22 febbraio 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip,ilcon Filipponello studio di Live Non è la d’Urso. Nonostante abbia cliccato il colore verde in segno di approvazione nei confronti della ex coinquilina, la ex iena non le ha risparmiato un paio di bordate alle quali la conduttrice e giornalista non ha voluto replicare. Le vecchie ruggini trae Filippo Articolo completo: dal blog SoloDonna