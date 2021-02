Gf Vip 5 | anticipazioni diretta di lunedì 22 febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ledella serata di stasera,22Stasera,22, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. I tre finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi saranno chiamati a una “scelta” difficilissima. Intanto l’avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo disappunto scontrandosi in maniera accesa e a più riprese con Rosalinda, già dalla scorsa puntata di venerdì. Le ragazze però sono riuscite anche a chiarirsi. Infatti proprio poco dopo la festa di sabato sera, Rosalinda e Dayane si sono ritrovate sole in veranda e hanno parlato. La modella ...

L'Isola dei Famosi: Andrea Cerioli (ex tronista di Maria De Filippi) concorrente ... Lui ha già partecipato al Grande Fratello, a Temptation Islande a Uomini e Donne in qualità di ...Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello saranno chiamati a prendere una importante decisione: cosa succederà stasera e cosa dicono i sondaggi su chi ...Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Secondo le anticipazioni saranno molteplici gli argomenti di cui si parlerà.Leggi anche: Gf Vip, De Blanck durissima contro la Ruta: “Ridicola e inutile”. Ma prima che cosa accadrà? Che cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip di oggi, lunedì 22 febbraio 2021? Una c ...