Gerry Scotti, “Mi ha fatto innamorare”: la tenera confessione del conduttore (Di lunedì 22 febbraio 2021) . A chi si sarà voluto riferire? Scopriamolo subito. Gerry Scotti. Fonte InstagramGerry Scotti è uno dei conduttori televisivi italiani più amati del momento. A renderlo così apprezzato dal grande pubblico è la sua sensibilità e l’umanità che dimostra di fronte alle grandi questioni della vita. Il conduttore, fra l’altro, tiene compagnia a tantissimi telespettatori con la sua simpatia che porta nelle case degli italiani grazie alle sue numerose trasmissioni. Di recente Gerry Scotti ha anche fatto pubblicamente una tenera confessione: “Mi ha fatto innamorare”. Ha dichiarato. Ma a cosa o a chi si sarà voluto riferire il conduttore? Il ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) . A chi si sarà voluto riferire? Scopriamolo subito.. Fonte Instagramè uno dei conduttori televisivi italiani più amati del momento. A renderlo così apprezzato dal grande pubblico è la sua sensibilità e l’umanità che dimostra di fronte alle grandi questioni della vita. Il, fra l’altro, tiene compagnia a tantissimi telespettatori con la sua simpatia che porta nelle case degli italiani grazie alle sue numerose trasmissioni. Di recenteha anchepubblicamente una: “Mi ha”. Ha dichiarato. Ma a cosa o a chi si sarà voluto riferire il? Il ...

zazoomblog : Gerry Scotti “Mi ha fatto innamorare”: la tenera confessione del conduttore - #Gerry #Scotti #fatto #innamorare”: - BolzanLuca : RT @sminkionauta: @BBilanShit @Odio_Tutti__ @LelaDipi @_MagliaNera_ In 50 e rotti anni, non ho MAI conosciuto un simile pellicano. Ha una p… - sminkionauta : @BBilanShit @Odio_Tutti__ @LelaDipi @_MagliaNera_ In 50 e rotti anni, non ho MAI conosciuto un simile pellicano. Ha… - FEEORENZAA : Pensavo fosse Gerry Scotti - PBerluskony : @Ifederik1 Ma voi siete seri? Non ha mai visto Sanremo Gerry Scotti e pensate davvero ci andrà Barbara D’urso? -