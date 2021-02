Germania, orrore ad Hanau: sfregiato il luogo dedicato alle vittime (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutto gesto in Germania. Un gruppo di persone ha sfregiato il luogo dedicato alla memoria delle vittime di Hanau Un anno fa, ad Hanau si consumava uno degli agguati di matrice razzista che più sono rimasti impressi nella mente di tutti. A Colonia è stato installato un luogo dedicato alla memoria, con i nomi delle L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutto gesto in. Un gruppo di persone hailalla memoria dellediUn anno fa, adsi consumava uno degli agguati di matrice razzista che più sono rimasti impressi nella mente di tutti. A Colonia è stato installato unalla memoria, con i nomi delle L'articolo proviene da Inews.it.

MErsettis : RT @Italiantifa: 'Sono stato in fuga a piedi attraverso la Germania - ha raccontato molto tempo dopo - volevo vivere, volevo lasciarmi alle… - PatriziaOrlan11 : RT @Italiantifa: 'Sono stato in fuga a piedi attraverso la Germania - ha raccontato molto tempo dopo - volevo vivere, volevo lasciarmi alle… - Il_Paradroide : RT @Italiantifa: 'Sono stato in fuga a piedi attraverso la Germania - ha raccontato molto tempo dopo - volevo vivere, volevo lasciarmi alle… - Italiantifa : 'Sono stato in fuga a piedi attraverso la Germania - ha raccontato molto tempo dopo - volevo vivere, volevo lasciar… - faber_samir : RT @Maria_DiEvreux: #900TraLeGuerre #SalaLettura Il 26 aprile 1937, inaspettatamente piomba l'orrore dal cielo su Guernica, un tranquillo… -