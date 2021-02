Germania, Metzelder rinviato a giudizio: verrà processato per pedopornografia (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ex difensore del Real Madrid e del Bayern Monaco, Christoph Metzelder, verrà ufficialmente processato con l’accusa di pedopornografia. L’ex calciatore, finalista perdente ai Mondiali 2002, è stato rinviato a giudizio da un tribunale tedesco che ha fissato l’inizio del dibattimento per la data del 29 aprile. Metzelder è accusato di diffusione e possesso di immagini pedopornografiche dall’agosto 2019. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ex difensore del Real Madrid e del Bayern Monaco, Christophufficialmentecon l’accusa di. L’ex calciatore, finalista perdente ai Mondiali 2002, è statoda un tribunale tedesco che ha fissato l’inizio del dibattimento per la data del 29 aprile.è accusato di diffusione e possesso di immagini pedopornografiche dall’agosto 2019. SportFace.

