Germania, Covid-19: 4.369 nuovi contagi, ma riaprono le scuole (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese L'articolo proviene da Firenze Post.

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - AnnalisaChirico : In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma se… - SkyTG24 : Germania, taglio degli stipendi ai parlamentari dopo la crisi economica causata dal Covid - massimo_fares : RT @EmilianaCarifi: IN ITALIA, SOLO IL MOVIMENTO 5 STELLE LO FA, DA SEMPRE, CON O SENZA COVID, nel silenzio generale! - Pierang38088650 : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… -