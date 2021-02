Gentiloni “Con Draghi l’Italia può spostare gli equilibri in Europa” (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A questo punto l’Italia può diventare protagonista della rinascita europea”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, per il quale grazie a un “effetto Draghi” il nostro Paese può tornare a credere in “una nuova ricostruzione” e a giocare “un ruolo decisivo nell’Unione”.“Un’Italia finalmente virtuosa può spostare gli equilibri interni all’Unione – sottolinea Gentiloni -. Vuol dire un’Italia più concentrata sulle riforme strutturali per una crescita sostenibile e meno disattenta alla dinamica del debito, all’instabilità finanziaria, allo spreco di denaro pubblico”. Per il commissario europeo “l’effetto Draghi conta molto. E l’azione del suo governo, che va esattamente in questa direzione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A questo puntopuò diventare protagonista della rinascita europea”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il commissario europeo all’Economia, Paolo, per il quale grazie a un “effetto” il nostro Paese può tornare a credere in “una nuova ricostruzione” e a giocare “un ruolo decisivo nell’Unione”.“Un’Italia finalmente virtuosa puògliinterni all’Unione – sottolinea-. Vuol dire un’Italia più concentrata sulle riforme strutturali per una crescita sostenibile e meno disattenta alla dinamica del debito, all’instabilità finanziaria, allo spreco di denaro pubblico”. Per il commissario europeo “l’effettoconta molto. E l’azione del suo governo, che va esattamente in questa direzione, ...

LaStampa : Paolo Gentiloni: “Con Draghi l’Italia è più virtuosa, può spostare gli equilibri in Europa” - MediasetTgcom24 : Governo, Gentiloni: 'Con Draghi l'Italia è più virtuosa, primi fondi Ue in estate' #paologentiloni… - fattoquotidiano : #governoDraghi, torna in veste di capo-gabinetto Antonio Funiciello: ex uomo macchina di Gentiloni e Renzi, collezi… - RediStefano : RT @ValerioMalvezzi: Gentiloni: ora l’Europa, con Draghi, si fida di noi. On. Gentiloni; sono io che non mi fido, ne’ di Draghi, ne’ dell’E… - VittoL88 : RT @ValerioMalvezzi: Gentiloni: ora l’Europa, con Draghi, si fida di noi. On. Gentiloni; sono io che non mi fido, ne’ di Draghi, ne’ dell’E… -