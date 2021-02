Gattuso, niente esonero. Napoli: silenzio stampa dopo il ko contro l'Atalanta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Insomma, il momento che vive Gattuso non è il massimo', scrive intanto in queste ore la Gazzetta dello Sport. Osimhen trauma cranico: esami con esito negativo per l'attaccante del Napoli Fronte ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 febbraio 2021) Insomma, il momento che vivenon è il massimo', scrive intanto in queste ore la Gazzetta dello Sport. Osimhen trauma cranico: esami con esito negativo per l'attaccante delFronte ...

CorSport : #Gattuso, niente esonero: ma c’è un rischio enorme per il #Napoli - Affaritaliani : Gattuso, niente esonero. Napoli: silenzio stampa dopo il ko contro l'Atalanta - infoitsport : Gattuso, niente esonero: ma c’è un rischio enorme per il Napoli - sportli26181512 : #Gattuso, niente esonero: ma c’è un rischio enorme per il #Napoli: #DeLaurentiis si aspettava un’inversione di rott… - cescovenezia : @paolopanaccione @CapitanCarla @AntonioSann1926 Errato. Uscì ai quarti col Milan. Gattuso l'ha VINTA la coppa Itali… -