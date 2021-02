Gabrielli “In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il nostro Paese ha scelto la modalità di vaccinazione volontaria e non ci può esser alcun tipo di sanzione per chi sceglie di non farlo, ma e’ importante vaccinarsi”. Lo dice il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, al centro vaccinale del Policlinico di Milano alla Fiera. fmo/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il nostro Paese ha scelto la modalità di vaccinazione volontaria e non ci può esser alcun tipo di sanzione per chi sceglie di non farlo, ma e’ importante”. Lo dice il capo della Polizia di Stato Franco, al centro vaccinale del Policlinico di Milano alla Fiera. fmo/pc/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Gabrielli “In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi” - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Gabrielli “In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi” - CorriereCitta : Gabrielli “In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi” - Iolanda07658172 : Il Secolo XIX: Poliziotto appeso a testa in giù in un video choc di un rapper, il sindacato: “Gabrielli e Lamorgese… - gabrielli_elio : @GrifondoroM @robersperanza @repubblica @Regione_Abruzzo Per me è importante capire che sei veramente un coglione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabrielli Italia Vaccino coronavirus, Locatelli conferma: 'entro fine marzo in Italia 13 milioni di dosi' Intervistato nel corso della trasmissione 'Mezz'ora in più', condotta da Lucia Annunziata, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Gabrielli ha affermato che l'Italia avrà a ...

Il capo della polizia Gabrielli a Cinisello per il capitano eroe ... sono stati tra i più difficili per gli uomini di Stato " ha ricordato Gabrielli " Proprio l'81 è ... Il più giovane capitano d'Italia che il Presidente Cossiga aveva insignito per i suoi valori sul ...

Gabrielli "In Italia niente sanzioni ma necessario vaccinarsi" Il Corriere della Città Milano: Gabrielli ricorda il capitano Tantimonaco Giornata di impegni a Milano per il capo della Polizia Franco Gabrielli, che in mattinata ha presenziato alla cerimonia di commemorazione del capitano ...

Polizia: Gabrielli, a Milano 400 vaccinati al giorno MILANO, 22 FEB - "L'importante è vaccinarsi, questo è il messaggio che dobbiamo dare. Io stesso mi vaccinerò tra due giorni con lo stesso vaccino dei miei colleghi nonostante io sia meno giovane". Lo ...

Intervistato nel corso della trasmissione 'Mezz'ora in più', condotta da Lucia Annunziata, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Francoha affermato che l'avrà a ...... sono stati tra i più difficili per gli uomini di Stato " ha ricordato" Proprio l'81 è ... Il più giovane capitano d'che il Presidente Cossiga aveva insignito per i suoi valori sul ...Giornata di impegni a Milano per il capo della Polizia Franco Gabrielli, che in mattinata ha presenziato alla cerimonia di commemorazione del capitano ...MILANO, 22 FEB - "L'importante è vaccinarsi, questo è il messaggio che dobbiamo dare. Io stesso mi vaccinerò tra due giorni con lo stesso vaccino dei miei colleghi nonostante io sia meno giovane". Lo ...