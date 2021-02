MALBIANCO // Sono una Bomba! è il secondo singolo estratto dall'album Galline Elettriche

"Possiamo fare qualsiasi cosa ci piaccia, purché non sia importante"

Il 12 febbraio 2021 è uscito il secondo singolo di Malbianco "Sono una Bomba!", estratto dall'album "Galline Elettriche".

In un'epoca in cui siamo stati catapultati a rispettare nuove regole e in cui abbiamo visto stravolte le nostre libertà personali, Malbianco risponde rimarcando il forte senso di libertà di cui ognuno di noi ha bisogno per realizzarsi come entità artistica ed umana.

Per questo la scelta del brano non è stata casuale e si accompagna alla produzione del video marchiato Capibara, girato nella capitale con la regia di Elisa Martino.

La rinconquista della libertà ad ogni costo e in ogni modo, è il processo attraverso il quale si ritrova a passare il protagonista del videoclip per ritrovare sé stesso e ristabilire un contatto con la realtà da cui ormai si trova isolato.

In questo singolo le chitarre fanno le fusa a riff elettronici fondendosi con un testo non convenzionale in un avvolgente connubio vorticoso e mai banale.

Un terzo album più maturo ed una band che risulta difficile racchiudere in un unico genere, le cui sonorità si fanno strada, in modo originale, nell'attuale variegato panorama della musica indipendente italiana.

Il progetto dell'eclettico trio irpino, da giugno sotto l'etichetta Sorry Mom! è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Malbianco ha all'attivo 3 LP: l'omonimo primo album del 2014, Bloom Boom del 2015 e Galline Elettriche, terzo disco in studio del 2020. A fare da apripista di quest'ultimo è stato il primo singolo estratto "La collana di Tripo" nel novembre 2019, con il suo video animato. Dopo un anno di distanza, nel febbraio 2021, ha visto la luce il secondo estratto "Sono una bomba!", accompagnato da un videoclip indipendente girato a Roma.