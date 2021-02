FS Italiane, Battisti: “Roma Termini primo hub ferroviario per vaccinazioni anti-Covid” (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Roma Termini in prima linea per la campagna di vaccinazioni anti-Covid. La stazione si candida ad essere il primo hub ferroviario in Italia per le vaccinazioni con una grande inaugurazione prevista l’8 marzo. Lo ha annunciato l’Amministratore delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti, ad un evento della Regione Lazio, dove erano presenti anche il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, la rettrice dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, ed i presidenti di Unindustria, Angelo Camilli, dell’Autorità Portuale, Pino Musolino, e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti. Per l’inaugurazione del nuovo hub di vaccinazioni – si legge sul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –in prima linea per la campagna di. La stazione si candida ad essere ilhubin Italia per lecon una grande inaugurazione prevista l’8 marzo. Lo ha annunciato l’Amministratore delegato di FS, Gianfranco, ad un evento della Regione Lazio, dove erano presenti anche il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, la rettrice dell’Università Sapienza di, Antonella Polimeni, ed i presidenti di Unindustria, Angelo Camilli, dell’Autorità Portuale, Pino Musolino, e di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliav. Per l’inaugurazione del nuovo hub di– si legge sul ...

