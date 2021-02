Franceschini | “Vorrei che l’Italia riaprisse per prima cinema e teatri | sono luoghi sicuri”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ad oggi,chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo. Ma siccomeche fossimo i primi a riaprire. L’operazione va fatta non con i proclami né con gli annunci ma per passi possibili”. Così il ministro della Cultura Darioin un’intervista al Corriere della Sera in cui esorta a “ragionare della riapertura” deidella cultura, sottolineando che “in questi mesi abbiamo capito che ipiù pericolosiquelli dove ti togli la mascherina: ristoranti, bar, case private. Neie nei, già nella riapertura estiva, c’erano misure di sicurezza molto rigide che sirivelate ...