Frana sotto il cimitero di Camogli: 200 bare finiscono in mare. Ecco il momento del crollo – Video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una Frana ha interessato nel pomeriggio il cimitero di Camogli, in provincia di Genova. La roccia ha ceduto lungo l'Aurelia facendo quindi crollare una parte del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a circa 50 metri sul livello del mare, tanto che numerose bare, circa 200 secondo, sono finite in mare. Il crollo ha interessato anche due cappelle e le salme contenuto al loro interno. Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza le bare rimaste in bilico, mentre il nucleo sommozzatori è intervenuto per il recupero di quelle finite in acqua. Altre sono invece rimaste incastrate sugli scogli e tra la terra portata dalla Frana.

