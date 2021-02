Frana nel cimitero di Camogli, 200 bare finiscono in mare. FOTO E VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una porzione del cimitero di Camogli (Genova) è Franata in mare. Sono circa duecento le bare trascinate via dalla Frana e finite in mare e sugli scogli. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una porzione deldi(Genova) èta in. Sono circa duecento letrascinate via dallae finite ine sugli scogli. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare...

