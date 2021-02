Frana il cimitero, centinaia bare finiscono in mare. Vigili del fuoco sul posto: le immagini sono devastanti. VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Circa duecento bare sono state trascinate via da una Frana che ha coinvolto il cimitero di Camogli: buona parte è finita in mare in seguito al crollo di una porzione del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a 50 metri sul livello del mare. #VIDEO A FINE ARTICOLO La Frana ha distrutto e portato via con se due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto l'area cimiteriale. #VIDEO A FINE ARTICOLO L'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli (Genova), Tino Revello, ha spiegato che la zona era sotto osservazione da tempo e che erano in corso i lavori per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) Circa duecentostate trascinate via da unache ha coinvolto ildi Camogli: buona parte è finita inin seguito al crollo di una porzione del, situato sulla linea di costa della località turistica, a 50 metri sul livello del. #A FINE ARTICOLO Laha distrutto e portato via con se due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesia sotto l'area cimiteriale. #A FINE ARTICOLO L'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Camogli (Genova), Tino Revello, ha spiegato che la zona era sotto osservazione da tempo e che erano in corso i lavori per il consolidamento della falesia rocciosa sotto al ...

