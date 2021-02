Foto da Marte | è meme mania | cosa ha visto Perseverance?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Missione su: èguarda leIl 18 febbraio 2021 il roverè finalmente atterrato su, dopo un viaggio di 7 mesi – è stato lanciato il 30 giugno 2020 – e più di 54 milioni di chilometri nello spazio. Nonostante la grandiosità dell’evento, non sono mancate le critiche (Greta Thunberg in primis) e, immancabili, le prese in giro virali. X Iaddicted non hanno rinunciato alla ghiotta occasione di diventare virali con il montaggio più divertente, e in ...

Link4Universe : ECCOLA!! PRIMA FOTO DI MARTE da #PERSEVERANCE!!! Sono qui insieme a 40.000 di voi! C'è ancora la protezione sopra l… - chetempochefa : La prima foto da Marte dal rover #Perseverance atterrato dopo un viaggio di 7 mesi ???? #Mars2020 - Link4Universe : ECCO la SECONDA foto dalla superficie di Marte! Un altro scatto fresco fresco appena arrivato da #Perseverance da M… - anubi_matt : RT @ConteRetweet: STOP FAKENEWS. Foto falsa. Luciano Nobili è ancora su Marte. Presto lancerà il nuovo bollettino siderale. - ConteRetweet : STOP FAKENEWS. Foto falsa. Luciano Nobili è ancora su Marte. Presto lancerà il nuovo bollettino siderale. -

Ultime Notizie dalla rete : Foto Marte

...sulla superficie di. Altra sorprendente immagine è quella scattata dallo strumento HiRISE, una fotocamera ad alta risoluzione a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter; al momento dellal'...Linda Raimondo è una giovane studentessa di Fisica: ha già pubblicato un libro e ha un programma su Rai GulpFaceook È possibile dalla Val di Susa su? Risposta affermativa anche se la strada è così lunga che non si può descrivere. Lo sa bene Linda Raimondo che dal comune di Almesi, in provincia di ...È disponibile da oggi, su RaiPlay “21.02.20 – 21.02.21 L’anno che verrà”, ovvero l’evento unico da Piazza Vecchia a Bergamo voluto dalla Rai “per unire il pubblico in un momento di riflessione sul di ...Una valigia rossa sulla spiaggia di San Giuliano in Corso Italia è la fotografia scattata all’alba dagli abitanti del pianeta rosso per i loro notiziari. Una sorta di scambio mediatico, oggi che la so ...