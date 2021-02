Fonti dell’intelligence: per l’attacco in Congo si segue la pista delle “Forze democratiche ruandesi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci sarebbero le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda dietro l’attacco in Congo in cui sono stati uccisi l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, il carabiniere di scorta, Vittorio Iacovazzi, e l’autista Congolese del convoglio, il primo a essere assassinato. Benché l’identità degli assassini resti ancora sconosciuta, infatti, le autorità del Congo, come confermato dall’intelligence, sono propense a ritenere la pista ruandese come la più probabile, anche sulla base della testimonianza di uno dei sopravvissuti all’attacco. I sospetti dell’intelligence sull’attacco in Congo Sono state «Fonti di intelligence» a confermare le notizie sull’attacco in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci sarebbero leper la liberazione del Ruanda dietroinin cui sono stati uccisi l’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, il carabiniere di scorta, Vittorio Iacovazzi, e l’autistalese del convoglio, il primo a essere assassinato. Benché l’identità degli assassini resti ancora sconosciuta, infatti, le autorità del, come confermato dall’intelligence, sono propense a ritenere laruandese come la più probabile, anche sulla base della testimonianza di uno dei sopravvissuti al. I sospettisulinSono state «di intelligence» a confermare le notizie sulin ...

cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: Fonti dell’intelligence: per l’attacco in Congo si segue la pista delle “Forze democratiche ruandesi” - SecolodItalia1 : Fonti dell’intelligence: per l’attacco in Congo si segue la pista delle “Forze democratiche ruandesi”… - Andyilmatto : @JDanloor Alcune fonti dell'intelligence dicono @Dylanbr84069762 -

Ultime Notizie dalla rete : Fonti dell’intelligence Mercato globale delle unità di distribuzione intelligente dell'energia Ultime notizie gennaio 2021 Esibizioni di tendenza sulla qualità - Statistiche e segmento fino al 2031 | APC, Cyber Power Systems, Eaton - Genovagay Genova Gay