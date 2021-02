Foggia, maestra interdetta: insulti, vessazioni psicologiche e maltrattamenti ai danni dei piccoli alunni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è purtroppo la prima volta che accade e ancora una volta è stato reso necessario l’intervento dei Carabinieri con parola definitiva da parte del Tribunale del Riesame di Bari che ha confermato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione per un’insegnante di 47 anni: contro di lei le prove di ciò che accadeva in aula con bambini dai 2 ai 5 anni vessati psicologicamente, insultati e maltrattati. Foggia: insulti e maltrattamenti ai danni di alunni di una scuola materna Erano state le telecamere nascoste dei Carabinieri che nel 2018 avevano incastrato una maestra di una Scuola Materna di Foggia. Tutto aveva avuto inizio dopo alcune confidenze da parte di genitori nei riguardi di alcuni insegnanti: chi non si spiegava i lividi sul ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è purtroppo la prima volta che accade e ancora una volta è stato reso necessario l’intervento dei Carabinieri con parola definitiva da parte del Tribunale del Riesame di Bari che ha confermato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione per un’insegnante di 47 anni: contro di lei le prove di ciò che accadeva in aula con bambini dai 2 ai 5 anni vessati psicologicamente, insultati e maltrattati.aididi una scuola materna Erano state le telecamere nascoste dei Carabinieri che nel 2018 avevano incastrato unadi una Scuola Materna di. Tutto aveva avuto inizio dopo alcune confidenze da parte di genitori nei riguardi di alcuni insegnanti: chi non si spiegava i lividi sul ...

gianfrancomusi2 : RT @leggoit: Foggia, maltrattamenti all'asilo, maestra interdetta per un anno. Ai bambini urlava: «Maiale, buttati nel gabinetto» https://t… - leggoit : Foggia, maltrattamenti all'asilo, maestra interdetta per un anno. Ai bambini urlava: «Maiale, buttati nel gabinetto» - SiculoAnarkiko : Foggia, insulti e botte a bambini: interdetta maestra d'asilo per un anno - zazoomblog : Foggia insulti e botte a bambini: interdetta maestra dasilo per un anno - #Foggia #insulti #botte #bambini: - BreakingItalyNe : Foggia: Botte e insulti agli alunni dai 2 ai 5 anni nell'istituto comprensivo statale di Mattinata: Interdetta una… -