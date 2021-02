(Di lunedì 22 febbraio 2021) In arrivo in, l’evento di beneficenza che celebra i risultati e i successi di amazzoni e cavalieri in un contesto di Gran Gala, ormai appuntamento fisso per il mondo degli sport equestri. Molto atteso dai i protagonisti dell’equitazione italiana,si presenta in edizione rivisitata: per iluna nuova formula compatibile con tutte le norme di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Fondazione Operation Smile Italia Onlus, organizzazione medica umanitaria con una rete mondiale di volontari che si impegna ad aiutare migliaia di bambini di oltre sessanta Paesi nel mondo, affetti da labio palatoschisi, una malformazione che si presenta con un’interruzione del labbro superiore, della gengiva e del palato (già partner organizzativa dei ...

Bologna, 21 febbraio 2021 - Una occasione per essere protagonisti ai2021? L'avrete anche voi grazie al Premio Cavallo Magazine dedicato alla miglior fotografia dell'anno che abbia avuto come protagonista Il Cavallo. Lo sappiamo tutti, uno scatto ben ...Appuntamento per il 15 marzo 2021 con i2021. In una edizione necessariamente rivisitata,rimane un avvenimento attesissimo e un momento di condivisione tra i protagonisti ...FISE Awards: l’edizione 2021 il 15 marzo. Torna in veste digitale l’evento di beneficenza che premia i successi degli sport equestri ...Il grande sport e i suoi protagonisti non si fermano. I Fise Awards passano al digitale per una kermesse ‘a distanza’ ricca di novità ...