Firenze | studente precipita da quarto piano e muore | è mistero | si indaga sulle cause

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un giovanedel prestigioso istituto Polimoda diè morto la scorsa nottendo daldi un palazzo di via Porta Rossa, nel centro fiorentino, con dinamiche tutte ancora da chiarire. Il ragazzo era originario di Monza. A quanto pare il giovane èto dall’appartamento in cui abitano alcuni amici e colleghi d’istituto: non si sa cosa sia accaduto, e gli inquirenti stanno lavorando nelle ultime ore per ricostruire la dinamica dei fatti.to nel vuoto alle 3 di notte È troppo presto per dare certezze, ma è chiaro che per ora la morte del giovanedi moda rimane avvolta nel. A quanto pare il ragazzo stava trascorrendo la serata nell’appartamento condiviso di alcuni ...

Un 21enne originario di Monzadel Polimoda aè morto, sul colpo, la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro del capoluogo toscano, in via di Porta Rossa. Da ...Indagini in corso. Tragedia nella notte a. Unodi 21 anni, originario di Monza e iscritto al Polimoda, è precipitato dal quarto piano di un'abitazione morendo sul colpo. È accaduto intorno alle ore 3.00, in via di Porta Rossa,... A Firenze uno studente 21enne, originario di Monza, è morto la notte scorsa dopo essere precipitato dal quarto piano di un'abitazione del centro storico.