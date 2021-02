Firenze | 21enne precipita da un palazzo nel centro storico e muore Era a casa di altri studenti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Unoriginario di Monza, studente del Polimoda a, è morto la notte scorsa, intorno alle 3, dopo essereto dal quarto piano di unneldel capoluogo toscano, in via di Porta Rossa. Da quanto spiegato dai carabinieri, il giovane si trovava adi: accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dei fatti da parte dei militari della Compagnia di, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

