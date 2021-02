Fiorentina | Ribery si allena da solo col nodo rinnovo Tentato dal Monza?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Francklavora intensamente per rientrare già contro l’Udinese: il numero 7 viola è anche assorbito dai discorsi suldel contratto Franckha documentato sui social il suo lavoro solitario per recuperare più in fretta possibile dagli ultimi acciacchi ed esserci in vista della gara contro l’Udinese. Come riporta Il Corriere dello Sport, tiene banco anche la questionecon un Berlusconi in più sullo sfondo. Già perchè il nome diè il più gettonato in caso di Serie A per il: i lombardi provano il grande colpo. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Ribery si allena da solo. La Fiorentina spera nel suo recupero - violanews : Ribery apre al rinnovo con la Fiorentina: da ridiscutere (eventualmente) ingaggio e ruolo - - violamad79 : Probabilmente vado contro tendenza del popolo viola ma io ci penserei bene prima di rinnovare a Ribery. Abbiamo bis… - qn_lanazione : #Firenze. #Ribéry fa da solo: il #rebus perenne di #FR7 senza #sorrisi - sportli26181512 : Fiorentina: Ribery tra il rinnovo e il Monza: Franck Ribery e il Monza. Come scrive il Corriere dello...… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ribery

Francklavora intensamente per rientrare già contro l'Udinese: il numero 7 viola è anche assorbito dai discorsi sul rinnovo del ...Commenta per primo Francke il Monza. Come scrive il Corriere dello Sport , Adriano Galliani ci proverà per l'estate, con il francese in scadenza di contratto e lache non ha ancora deciso se proporre il ...Di Ribery abbiamo già scritto a parte. Il campione della Fiorentina sta provando a mettercela tutta per essere in campo contro l’Udinese. Ma gli altri come stanno? Sul Corriere dello Sport-Stadio si l ...I rinnovi in casa Fiorentina sono prioritari come quota 40 punti. Sul tavolo di Pradè e Barone i contratti di Milenkovic, Ribery e Vlahovic.