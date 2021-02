Fiorentina | il comunicato sull’infortunio a Bonaventura | lesione muscolare

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Brutte notizie per Cesare Prandelli. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Giacomohanno evidenziato unache terrà fuori il centrocampista per almeno 2-3 settimane. Questo ilsul sito del club gigliato: “ACFcomunica che nella mattinata di oggi Giacomoè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato unadi primo grado a carico del muscolo flessore lungo dell’alluce della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - L'esito degli esami per #Bonaventura: ecco i tempi di recupero ? - siamo_la_Roma : ? Arriva il comunicato della Lega #SerieA ?? Date e orari della 25' giornata ?? Ecco quando si gioca #FiorentinaRoma… - violanews : Fiorentina femminile, ufficiale: rescissione per Abi Kim. Il comunicato - - violanews : Sorpresa nel Femminile. Una big ha comunicato alla Fiorentina la volontà di andarsene - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina comunicato

Commenta per primo Brutte notizie in casa. Tramite una nota, il club viola hache 'nella mattinata di oggi Giacomo Bonaventura è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo ...... Filippo Inzaghi (Benevento), 1 milione, Ivan Juric (Verona), 1 milione, Beppe Iachini (),... Ecco ilufficiale: E venne il giorno, Di Francesco esonerato Il Cagliari Calcio comunica ...Infortunio Bonaventura: brutte notizie per Prandelli che perderà il centrocampista per almeno 2-3 settimane. Il comunicato ...Il report medico sulle condizioni del centrocampista viola Bonaventura che è stato costretto ad uscire dal campo anzitempo nella gara contro lo Spezia ...