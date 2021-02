Fiorella Mannoia si sposa a 66 anni | il look fa impazzire i fan – FOTO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiori d’arancio perche dice “sì” a 66. Per l’occasione sfoggia undecisamente insolito che conquista tutti.si èta. Quest’oggi la famosa cantante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Corriere : Fiorella Mannoia si è sposata: la foto del matrimonio con Carlo Di Francesco (dopo 15 anni di amore) - infoitcultura : Fiorella Mannoia e il baby fidanzato Carlo Di Francesco sono… moglie e marito: ecco il matrimonio! - infoitcultura : Fiorella Mannoia ha detto sì. La foto del matrimonio - statodelsud : Fiorella Mannoia ha detto sì. La foto del matrimonio - Pino__Merola : Fiorella Mannoia ha detto sì. La foto del matrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia

e la sua dolce metà Carlo di Francesco si sono sposati. La cantante dopo una lunghissima storia d'amore con il compagno musicista che di anni ne ha 26 meno di lei, ha pronunciato il ...si è sposata. La cantante ha condiviso su Instagram uno scatto dal matrimonio con lo storico compagno Carlo Di Francesco, la cui didascalia recita 'ebbene... sì'. Per l'occasione, l'...Fiori d'arancio per Fiorella Mannoia che dice "sì" a 66 anni. Per l'occasione sfoggia un look decisamente insolito che conquista tutti.Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco dopo 15 anni di relazione. La cantante, 66 anni, ha condiviso su Instagram la foto dell'evento insieme al suo compagno, Carlo ...