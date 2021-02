Fiorella Mannoia si è sposata: le foto delle nozze con Carlo Di Francesco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiorella Mannoia si è sposata. Senza mai confermare il gossip che la voleva pronta ad andare a nozze, la cantante, 66 anni, ha condiviso una foto di quello che è già stato. In silenzio, lontano dai riflettori. «Ebbene… SÍ», ha scritto ad accompagnare una foto del matrimonio con Carlo Di Francesco, 41. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiorella Mannoia si è sposata. Senza mai confermare il gossip che la voleva pronta ad andare a nozze, la cantante, 66 anni, ha condiviso una foto di quello che è già stato. In silenzio, lontano dai riflettori. «Ebbene… SÍ», ha scritto ad accompagnare una foto del matrimonio con Carlo Di Francesco, 41.

anima_brigante : Feels per Fiorella Mannoia che se sposa vestita così ?????? sempre la meglio ?????? E auguri a loro stupendi ???????? - Novella_2000 : Una famosissima cantante ha sposato il suo compagno (ex prof di Amici) - silviagianatti : Fiorella Mannoia si è sposata. Auguri ?? - mengonixx : Io nella vita voglio essere rock come fiorella mannoia che si è sposata con le converse - FlaviaFu_ : RT @stesimonc: Fiorella Mannoia maestra di vita che si sposa ad oltre 60 anni indossando le Converse. ADORO TUTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia Fiorella Mannoia ha sposato Carlo Di Francesco, la Dopo oltre 10 anni d'amore, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati, come rivelato sui social dalla cantante con uno scatto e un semplice commento a traino: ' EBBENE SÌ '. Matrimonio con rito civile (apparentemente ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno aggiunto un altro tassello alla loro storia d'amore, nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021, infatti, i due artisti hanno pronunciato il fatidico "sì" e ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati Gossip Fanpage Fiorella Mannoia si è sposata: le foto delle nozze con Carlo Di Francesco La cantante, di bianco vestita (e sneaker argento), ha sposato lo storico compagno. Una cerimonia intima, rito civile: «Ebbene... SÍ», le sue uniche parole ...

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati (foto) Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati dopo 14 anni di unione: l'annuncio ufficiale con una foto del matrimonio su Instagram ...

Dopo oltre 10 anni d'amore,e Carlo Di Francesco si sono sposati, come rivelato sui social dalla cantante con uno scatto e un semplice commento a traino: ' EBBENE SÌ '. Matrimonio con rito civile (apparentemente ...e Carlo Di Francesco hanno aggiunto un altro tassello alla loro storia d'amore, nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021, infatti, i due artisti hanno pronunciato il fatidico "sì" e ...La cantante, di bianco vestita (e sneaker argento), ha sposato lo storico compagno. Una cerimonia intima, rito civile: «Ebbene... SÍ», le sue uniche parole ...Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati dopo 14 anni di unione: l'annuncio ufficiale con una foto del matrimonio su Instagram ...