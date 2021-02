Fiorella Mannoia si è sposata | la foto delle nozze con Carlo Di Francesco dopo 15 anni di amore

(Di lunedì 22 febbraio 2021)si è. La cantante ha condiviso su Instagram uno scatto dal matrimonio con lo storico compagnoDi, la cui didascalia recita “ebbene... sì”. Per l’occasione, l’artista ha scelto un look rock: tailleur bianco e scarpe da ginnastica argento. La celebrazione del rito civile si è svolta stamattina. La cantante 66enne e il musicista e produttore 41enne sono legati da quindici. Diha lavorato con i più grandi nomi della musica italiana (tra i vari: Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti), è stato professore della 13esima edizione del talent show “Amici” e da tempo collabora anche con laNelle scorse settimane, la notiziadella ...

