Fino al 27 marzo divieto di spostamento tra Regioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo Draghi ha approvato il decreto legge per prorogare il divieto degli spostamenti tra Regioni di altri 30 giorni, Fino al 27 marzo 2021, pochi giorni prima di Pasqua. Il ministro della Salute Speranza ha sottolineato l’importanza di seguire ancora la linea del rigore. divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, consentendo in ogni modo il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governo Draghi ha approvato il decreto legge per prorogare ildegli spostamenti tradi altri 30 giorni,al 272021, pochi giorni prima di Pasqua. Il ministro della Salute Speranza ha sottolineato l’importanza di seguire ancora la linea del rigore.di ogniin entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, consentendo in ogni modo il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i ...

TgLa7 : #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo - ivanscalfarotto : Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5… - fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - rockolpoprock : Sanremo diventa 'zona quasi rossa' da mercoledì 24 febbraio fino al 5 marzo - GabrielePetrone : RT @ivanscalfarotto: Dopo l’invenzione della scuola “à la carte”, in #Puglia (zona gialla) improvvisamente le scuole chiudono fino al 5 mar… -