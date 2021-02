Finalmente si scalda il podcast napolista | quel rissoso irascibile podcast

(Di lunedì 22 febbraio 2021)siil. Addio politically correct, oggi sono emerse le differenze e non potrebbe essere altrimenti tra unun sarrita e un non so (alla Gaber).un po’ di pepe sugli infortuni. Ma non solo. Tanta carne a cuocere. Gattuso e la sua inadeguatezza, l’ignavia di De Laurentiis, la gestione degli infortuni del Napoli, il caso Osimhen, la straordinaria vittoria dell’Everton. Ascolta “Ep. 6 – Mala tempora currunt ()” su Spreaker. L'articolo il

_fitzalan_ : @OnedOnyx santo dio GRAZIE. Finalmente qualcuno che calcola anche Liam, in questi giorni ho pensato che viene trop… - 1Bachelet : Primavera Il rumore di un trattore che traina un aratro, il fruscio delle fronde degli alberi scosse dal vento, il… - about_silvia : RT @RETRO4RADIO: comunque io lo dico sto già iniziando a rivalutare la coppia #zengavo perché sto apprezzando tantissimo questa “nuova rosa… - RETRO4RADIO : comunque io lo dico sto già iniziando a rivalutare la coppia #zengavo perché sto apprezzando tantissimo questa “nuo… - Maria_TAELand : Mancano pochi minuti e finalmente ti rivedremo,rivedremo quel tuo splendido solare sorriso,quel sorriso che ci scal… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente scalda

il Resto del Carlino

SiLorenzo Insigne. 21' Intervento deciso di Djimsiti su Osimhen, calcio di punizione in ... Hanno recuperato invece Koulibaly e Ghoulam, che sonoguariti dal Covid e tornati a ...SiLorenzo Insigne. 21' Intervento deciso di Djimsiti su Osimhen, calcio di punizione in ... Hanno recuperato invece Koulibaly e Ghoulam, che sonoguariti dal Covid e tornati a ...Partecipazione massiccia quella dei portacolori della biellese Rally & Co il prossimo weekend in quel di Varese per il rally storico di Varese e il rally Due Laghi Moderno.In questa prima gara 2021 co ...Antonio Conte presenta il derby di Milano: "Mi porto dietro tre dubbi. Come si ferma Ibra? Lavorando da squadra" ...