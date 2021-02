Final Fantasy XVI sarà un action adatto anche ai giocatori meno esperti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Naoki Yoshida, producer diXVI ha confermato che il titolounaiabili edQuando Square Enix ha annunciatoXVI, nel corso dello scorso anno, uno degli elementi che è riuscito sin dal principio a catturare l’attenzione del pubblico è stato, sicuramente, il peculiare sistema di combattimento. Rispetto ai capitoli precedenti della popolare serie, che si era sempre basata su alcune varianti del celebre sistema Active Time Battle (o ATB), la prossima Fantasiae sembra destinata a sposare un meccanismo completamente in tempo reale.XVI sposa i combattimenti ...

Dopo l'annuncio, non sono state moltissime le notizie suXVI , l'attesissimo nuovo capitolo della saga in sviluppo. Naoki Yoshida ne ha parlato brevemente durante un programma radiofonico giapponese. Il produttore ha confermato che il gioco ...Midgar -VIIVII è un gioco che tantissimi appassionati ricordano con immenso affetto e non è troppo difficile capire perché, pensando alla sua storia coinvolgente e ricca ...Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI ha confermato che il titolo sarà un action adatto anche ai giocatori meno abili ed esperti.In una recente intervista, Yoshida è tornato a parlare di Final Fantasy 16, affermando che sarà un titolo action ma accessibile a tutti.