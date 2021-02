Filippo Graviano, alcuni punti per decifrare la richiesta del boss di un permesso premio (Di lunedì 22 febbraio 2021) La notizia: Filippo Graviano, boss di caratura criminale “superiore”, ha chiesto un permesso premio e ha dichiarato a verbale di aver maturato il proposito di dissociarsi dalle scelte del passato (Lirio Abbate – L’Espresso). Per provare a decifrare tale iniziativa fissiamo alcuni punti di un possibile percorso logico. Primo. Nel codice genetico della criminalità mafiosa c’è da sempre una camaleontica abilità di adattarsi alle circostanze di tempo e di luogo in cui di volta in volta si debba operare e, in particolare, di individuare ed utilizzare ogni nuova opportunità che si presenti. Secondo. Il 4 dicembre 2019 è stata depositata una sentenza della Corte Costituzionale. Essa stabilisce che il magistrato di sorveglianza può concedere i benefici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La notizia:di caratura criminale “superiore”, ha chiesto une ha dichiarato a verbale di aver maturato il proposito di dissociarsi dalle scelte del passato (Lirio Abbate – L’Espresso). Per provare atale iniziativa fissiamodi un possibile percorso logico. Primo. Nel codice genetico della criminalità mafiosa c’è da sempre una camaleontica abilità di adattarsi alle circostanze di tempo e di luogo in cui di volta in volta si debba operare e, in particolare, di individuare ed utilizzare ogni nuova opportunità che si presenti. Secondo. Il 4 dicembre 2019 è stata depositata una sentenza della Corte Costituzionale. Essa stabilisce che il magistrato di sorveglianza può concedere i benefici ...

clikservernet : Filippo Graviano, alcuni punti per decifrare la richiesta del boss di un permesso premio - ilfattoblog : Filippo Graviano, alcuni punti per decifrare la richiesta del boss di un permesso premio - Noovyis : (Filippo Graviano, alcuni punti per decifrare la richiesta del boss di un permesso premio) Playhitmusic - - dony_467 : RT @MarisaDenaro71: Filippo Graviano, ergastolo per l’omicidio del beato Pino Puglisi, per le stragi di Falcone e Borsellino e per gli atte… - MutiLeonilde : RT @MarisaDenaro71: Filippo Graviano, ergastolo per l’omicidio del beato Pino Puglisi, per le stragi di Falcone e Borsellino e per gli atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Graviano Rinascita, 'ndrangheta e Cosa nostra: Spatuzza racconta stragi e processi 'aggiustati' "Mentre eravamo in prigione avevo detto a Filippo Graviano - racconta il pentito - che napoletani e calabresi si lamentavano perchè dicevano che se c'è il regime del 41 bis ( il 'carcere duro', ndr )...

Gian Carlo Caselli: ''Sbagliato concedere i benefici a Graviano'' La dissociazione pedina fondamentale con cui giocano tuttora i vertici di Cosa nostra " La notizia della richiesta di un permesso premio per lasciare il carcere avanzata dal boss Filippo Graviano - condannato all'ergastolo per l'omicidio del beato Pino Puglisi e per le stragi del 1992 e del 1993 - ha messo sull'attenti tutto il mondo dell'antimafia. Soprattutto per le ...

Il boss stragista Filippo Graviano ha chiesto un permesso premio perché dice di essersi dissociato da Cosa… Il Fatto Quotidiano Filippo Graviano, alcuni punti per decifrare la richiesta del boss di un permesso premio La notizia: Filippo Graviano, boss di caratura criminale “superiore”, ha chiesto un permesso premio e ha dichiarato a verbale di aver maturato il proposito di dissociarsi dalle scelte del passato (Lir ...

Rinascita, ‘ndrangheta e Cosa nostra: Spatuzza racconta stragi e processi “aggiustati” Il pentito coinvolto nelle stragi di via D'Amelio e Capaci, che uccise don Puglisi e rapì il piccolo Di Matteo, interrogato nel corso del maxi processo calabrese: "Sinergia stragista tra Calabria e Si ...

"Mentre eravamo in prigione avevo detto a- racconta il pentito - che napoletani e calabresi si lamentavano perchè dicevano che se c'è il regime del 41 bis ( il 'carcere duro', ndr )...La dissociazione pedina fondamentale con cui giocano tuttora i vertici di Cosa nostra " La notizia della richiesta di un permesso premio per lasciare il carcere avanzata dal boss- condannato all'ergastolo per l'omicidio del beato Pino Puglisi e per le stragi del 1992 e del 1993 - ha messo sull'attenti tutto il mondo dell'antimafia. Soprattutto per le ...La notizia: Filippo Graviano, boss di caratura criminale “superiore”, ha chiesto un permesso premio e ha dichiarato a verbale di aver maturato il proposito di dissociarsi dalle scelte del passato (Lir ...Il pentito coinvolto nelle stragi di via D'Amelio e Capaci, che uccise don Puglisi e rapì il piccolo Di Matteo, interrogato nel corso del maxi processo calabrese: "Sinergia stragista tra Calabria e Si ...