FIGC, Gravina rieletto presidente. Ecco come potrebbe cambiare la Serie B: “Due gironi in verticale” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della FIGC.Sarà ancora lui a guidare la Federcalcio italiana per i prossimi quattro anni. Nel dettaglio, Gravina è stato rieletto con 369,84 voti, equivalenti al 73,45% delle preferenze. Ha battuto il numero uno della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha ricevuto invece 132,17 voti (equivalenti al 26,25%). E tra i punti del suo nuovo programma vi è anche la riforma dei campionati, che riguarderà soprattutto Serie B, C e D."Penso ad una riforma da un punto di vista qualitativo, non quantitativo. Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo dell’area professionistica e di quella dilettantistica. Così si surriscalda troppo il sistema. Nel senso che ci sono turnover troppo alti, in Serie B a ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabrieleè statodella.Sarà ancora lui a guidare la Federcalcio italiana per i prossimi quattro anni. Nel dettaglio,è statocon 369,84 voti, equivalenti al 73,45% delle preferenze. Ha battuto il numero uno della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ha ricevuto invece 132,17 voti (equivalenti al 26,25%). E tra i punti del suo nuovo programma vi è anche la riforma dei campionati, che riguarderà soprattuttoB, C e D."Penso ad una riforma da un punto di vista qualitativo, non quantitativo. Che riguardi tutto il sistema. Bisogna ritracciare il profilo dell’area professionistica e di quella dilettantistica. Così si surriscalda troppo il sistema. Nel senso che ci sono turnover troppo alti, inB a ...

Ettore_Rosato : Auguri di buon lavoro a Gabriele #Gravina riconfermato presidente della @FIGC con oltre il 73% dei voti. Siamo sicu… - DiMarzio : Ufficiale la conferma di #Gravina come presidente #FIGC - AAlciato : +++Gravina rieletto presidente della FIGC con il 73,45% dei voti. - napolimagazine : FIGC - Carraro: 'Gravina l'ha gestita con molta personalità in un periodo molto difficile, ora tocca lavorare alla… - apetrazzuolo : FIGC - Carraro: 'Gravina l'ha gestita con molta personalità in un periodo molto difficile, ora tocca lavorare alla… -