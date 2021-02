Figc | Gravina rieletto presidente Battuto lo sfidante Sibilia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Fumata bianca incon la nomina del. Confermato Gabrieleche è statoavende ricevuto 369,84 voti, equivalenti al 73,45% delle preferenze. Hail numero uno della Lega Dilettanti, Cosimo, che ha ricevuto 132,17 voti (equivalenti al 26,25%). "Il secondo tempo della nostra partita sta per iniziare - ha detto-. Ho fin qui partecipato con impegno e passione. Adesso dovranno tramutarsi in forza e determinazione. Il nostro movimento ha sofferto la pandemia sul piano umano e sociale". La votazione si è tenuta a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico, anche se già prima dell'inizio filtravano alcune intenzioni di voto. I club di Serie A e Serie B in massa si erano espressi a favore del ...

FIGC : Gravina presenta la strategia di sviluppo del calcio femminile: “Il nostro domani è ora” - FIGC : Domani alle 17.30 #Gravina presenterà la strategia di sviluppo del #calciofemminile - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gravina confermato Presidente della FIGC: ha ottenuto il 73% dei consensi - Fprime86 : RT @Spazio_J: Ufficiale: Gravina rieletto Presidente della FIGC - - andrearossi76 : Buon lavoro a Gabriele #Gravina, appena rieletto nuovo #Presidente @FIGC. Il sistema #calcio ha bisogno della massi… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc Gravina

Ora è tempo di indossare gli scarpini e iniziare a giocare, sento già il fischio dell'arbitro, grazie", ha detto il presidente della, Gabriele, appena rieletto presidente federale.... quelli che portarono lafuori dal Commissariamento proprio per iniziativa di Sibilia, sottoscritti dallo stesso,dal presidente della Lega Pro Ghirelli, da quello degli allenatori ...Gabriele Gravina è stato rieletto alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il presidente uscente ha ottenuto la riconferma con il 73,45% dei voti a favore e resterà in carica per i ...Gabriele Gravina resta Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e lo fa con un successo netto, indiscutibile e che rappresenta un segnale per il futuro. Questo il verdetto dell’Assemblea E ...