Figc | confermato Gravina presidente

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gabrielevienedellacon 369,84 voti, pari al 73,45%. Si ferma a 132,15 voti, pari al 26,25%, invece, Sibilia. Nell’assemblea elettiva riunita al “Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel”, a Roma, iluscente, in carica dal 2018, è statocon la maggioranza dei voti. Sarà ancora lui a guidare la Federcalcio. Prima delle votazioni aveva pronunciato un discorso per presentare il suo progetto per il calcio italiano: “Il nostro mondo sta vivendo un momento di grandissimo stravolgimento, un’emergenza di dimensioni planetarie ha chiuso i nostri stadi e fermato la gioia dei nostri giovani. Ho dovuto fronteggiare autorevoli pressioni per permettere al nostro calcio di non naufragare. Quello che qualcuno ha ...