Festival di Sanremo: Loredana Bertè super ospite della prima serata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corso di un'ospitata a "Che Tempo che fa", Amadeus ha rivelato chi sarà l'attesissimo ospite della prima serata del Festival di Sanremo Dopo mesi e mesi di ritardi e congetture, ormai possiamo dire con sicurezza che manca sempre meno al Festival di Sanremo, che prenderà ufficialmente il via il 2 Marzo, per la gioia di milioni di spettatori italiani. Durante un'ospitata del direttore artistico Amadeus al programma "Che Tempo che", sono state rivelate alcune curiosità riguardo la nuova linea di conduzione. Sanremo infatti, non sarà il grande evento spettacolo musicale a cui siamo stati abituati a pensare nel corso degli anni precedenti. "Sarà un Sanremo storico, un Festival così non si è mai ...

